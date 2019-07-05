Вратарь сборной Чили удалил свой «инстаграм» из-за угроз после поражения от Перу

Голкипер национальной команды Чили Габриэль Ариас удалил страницу в социальной сети «Инстаграм» из-за угроз после поражения от сборной Перу (0:3).

31-летний футболист получил множество оскорблений и смертельных угроз семье из-за допущенных ошибок в 1/2 финала Кубка Америки — 2019. В частности, Ариас в конце первого тайма покинул пределы штрафной площади, чтобы прервать проход вингера Андре Каррильо по правому флангу, однако был легко обыгран перуанцем, который сделал голевую передачу на Йосимара Йотуна, забившим второй мяч в пустые ворота сборной Чили.

Этот результат позволил команде Перу впервые за 44 года выйти в финал Кубка Америки.

Напомним, что защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар был убит 2 июля 1994 года после автогола в матче чемпионата мира—1994 с командой США.