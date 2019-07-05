Семак поприветствовал Дугласа Сантоса в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети поприветствовал новичка команды защитника Дугласа Сантоса. Накануне петербургский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.



«Добро пожаловать, Дуглас», — написал Семак в «Инстаграме».

Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.



«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера. Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые предложили немецкому клубу за 25-летнего бразильца € 12 млн.