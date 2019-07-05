Семак поприветствовал Дугласа Сантоса в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети поприветствовал новичка команды защитника Дугласа Сантоса. Накануне петербургский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
«Добро пожаловать, Дуглас», — написал Семак в «Инстаграме».
Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.
«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера. Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые предложили немецкому клубу за 25-летнего бразильца € 12 млн.
«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса
- 5 июля 2019
-
13:40
-
13:22
-
13:21
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:43
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:37
-
11:24
-
11:09
-
10:56
-
10:39
-
10:31
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
08:51
-
08:39
-
08:22
-
08:10
-
07:46
-
07:20
-
07:00
-
06:24
-
06:09
Партнерский контент