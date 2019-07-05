Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» разместил послание «Барселоне» на автобусах и страницах газет

«Аякс» разместил послание «Барселоне» на автобусах и страницах газет
Футбол / Испания 0

«Аякс» провёл оригинальную акцию после перехода полузащитника Френки де Йонга в «Барселону».

Амстердамский клуб разместил на туристических автобусах в Барселоне следующее послание сине-гранатовым: «Барса», наслаждайся будущим, как мы». Аналогичное сообщение появилось на страницах газет Sport и Mundo Deportivo.

Фотографии доступны в аккаунтах BBC и Bleacher Report в «Твиттере».

Напомним, «Барселона» оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

В минувшем сезоне де Йонг принял участие в 31 матче Эредивизии, в котором записал на свой счёт 3 гола. «Аякс» по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.

«Барселона» подписала сына агента Френки де Йонга. Очень мутный трансфер
Лишь два года контракта, зато 100 млн отступных.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент