«Аякс» разместил послание «Барселоне» на автобусах и страницах газет

«Аякс» провёл оригинальную акцию после перехода полузащитника Френки де Йонга в «Барселону».
Амстердамский клуб разместил на туристических автобусах в Барселоне следующее послание сине-гранатовым: «Барса», наслаждайся будущим, как мы». Аналогичное сообщение появилось на страницах газет Sport и Mundo Deportivo.
Фотографии доступны в аккаунтах BBC и Bleacher Report в «Твиттере».
Напомним, «Барселона» оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.
В минувшем сезоне де Йонг принял участие в 31 матче Эредивизии, в котором записал на свой счёт 3 гола. «Аякс» по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.
- 5 июля 2019
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