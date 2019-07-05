Адвокат Мамаева: Протасовицкого хотят этапировать отдельно в Пермскую область

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что друга его подопечного Александра Протасовицкого хотят этапировать в другую колонию.



«Протасовицкого не этапировали, его, вроде как, хотят отправить совсем в другое место – в Пермскую область. Сейчас он ещё в «Бутырке». Речь шла о том, чтобы всех этапировать в одну колонию, но его почему-то не взяли», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.