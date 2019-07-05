«Севилья» арендовала Регилона у «Реала»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Серхио Регилона в «Севилью».



22-летний футболист присоединится к андалусийцам на правах аренды, которая будет рассчитана до окончания сезона-2019/20.



Регилон является воспитанником «Реала», за который выступает с 2015 года. За три года в стане «сливочных» защитник преимущественно играл за вторую команду клуба, а также успел дважды отправиться в аренду. В минувшем сезоне Серхио попал в основу мадридцев и принял участие в 14 матчах испанской Примеры (13 – в основе), в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.



«Реал» по итогам прошедшей кампании занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» финишировала пятой.



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