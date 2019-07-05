Моуринью: моё будущее связано только с футболом и только с высоким уровнем

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что не планирует завершать карьеру.

«Моё будущее связано только с футболом и только с высоким уровнем. Возвращение в Италию? Не исключаю такого варианта», — приводит слова 56-летнего португальца Sky Sport Italia.

Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 года по декабрь 2018-го. Вместе с «красными дьяволами» специалист выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. До «МЮ» он работал главным тренером в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и лиссабонской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что Жозе может возглавить «Ньюкасл Юнайтед», который по окончании сезона-2018/19 покинул Рафаэль Бенитес.