Моуринью: моё будущее связано только с футболом и только с высоким уровнем
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что не планирует завершать карьеру.
«Моё будущее связано только с футболом и только с высоким уровнем. Возвращение в Италию? Не исключаю такого варианта», — приводит слова 56-летнего португальца Sky Sport Italia.
Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 года по декабрь 2018-го. Вместе с «красными дьяволами» специалист выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. До «МЮ» он работал главным тренером в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и лиссабонской «Бенфике».
Ранее сообщалось, что Жозе может возглавить «Ньюкасл Юнайтед», который по окончании сезона-2018/19 покинул Рафаэль Бенитес.
Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»
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