Головин не попал в заявку «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой на первые два предсезонных товарищеских матча, которые пройдут в Бельгии. Завтра, 6 июля, монегаски сыграют с «Серкль Брюгге», а 7 июля — с «Локереном».

В список из 25 игроков не попали российский хавбек Александр Головин и другие футболисты команды, игравшие в июне за сборные.

«Монако»: Бенальо, Нарди, Колина, Жемерсон, Налдо, Панцо, Попович, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Массенго, Милло, Наварро, Витиньо, Айиа, Диаш, Бошилья, Кардона, Фостер, Гуано, Лопеш, Желсон, Мбуола, Силла.

В сезоне-2018/19 «Монако» занял 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 38 матчах монегаски одержали 8 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.