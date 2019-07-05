Головин не попал в заявку «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой на первые два предсезонных товарищеских матча, которые пройдут в Бельгии. Завтра, 6 июля, монегаски сыграют с «Серкль Брюгге», а 7 июля — с «Локереном».
В список из 25 игроков не попали российский хавбек Александр Головин и другие футболисты команды, игравшие в июне за сборные.
«Монако»: Бенальо, Нарди, Колина, Жемерсон, Налдо, Панцо, Попович, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Массенго, Милло, Наварро, Витиньо, Айиа, Диаш, Бошилья, Кардона, Фостер, Гуано, Лопеш, Желсон, Мбуола, Силла.
В сезоне-2018/19 «Монако» занял 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 38 матчах монегаски одержали 8 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.
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