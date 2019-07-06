Обухов: когда в Сочи приедут гранды, то на игры придут минимум 30 тысяч человек

Форвард «Сочи» Владимир Обухов рассказал, как проходит адаптация в новом клубе, о задачах на сезон и посещаемости на домашних играх команды.

«Вчера была заключительная игра «Сочи» на этом сборе, завтра мы возвращаемся домой. На сборах я сыграл за «Сочи» в каждом матче, кроме сегодняшнего, в целом всё хорошо. Вливаюсь в коллектив, налаживаю связи с партнёрами, потихоньку мы сыгрываемся. К первому матчу будем в оптимальной форме. С тренером у нас всё отлично, я с ним был немного знаком, так что никаких проблем нет.

О задачах на сезон нам не объявляли, но команда в РПЛ новенькая, поэтому, наверное, основной задачей будет закрепиться в РПЛ. Но решать будем любую задачу, которую перед нами поставит руководство.

Что касается посещения матчей, то нельзя сравнивать посещаемость на матчах РПЛ и ФНЛ, к нам будут приезжать такие команды, как «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак», как минимум 30 тысяч на гранды будут ходить. Надеюсь, и на другие матчи зритель придёт», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.