Инфантино предложил увеличить число команд — участниц женского ЧМ до 32
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложенил увеличить число команд финального этапа женского чемпионата мира с 24 до 32 участниц уже в 2023 году, сообщает AFP.
«Думаю, нам следует расширить чемпионат мира до 32 команд. Сложность состоит в том, что мы уже объявили заявочную кампанию на проведение турнира, в котором планируется участие 24 команд, поэтому нам нужно действовать быстро и в срочном порядке обсудить этот вопрос (увеличения числа участников). Возможно, придется заново начать подачу заявок», — приводит слова Инфантино AFP.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проводится раз в четыре года, начиная с 1991 года. Поначалу в финальной стадии турнира участвовали 12 команд, потом это количество увеличили до 16, а затем — до 24.
Сейчас проходит женский ЧМ-2019. Это очень смешно
Нелепые голы. Нелепые выборы. Нелепые карикатуры.
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