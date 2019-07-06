«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»

«Пари-Сен-Жермен» предложил услуги своего бразильского форварда Неймара «Реалу», утверждает Marca.
По информации источника, руководство парижан дважды обращалось к коллегам из «Королевского клуба» с предложением приобрести 27-летнего нападающего. Однако «сливочные» отказались от такой возможности. Ещё несколько месяцев назад на «Сантьяго Бернабеу» были готовы изучить вариант с подписанием бразильца, однако на сегодняшний день этот трансфер не входит в планы «Реала».
Единственным вариантом для ухода футболиста из парижского клуба остаётся «Барселона». Однако натянутые отношения между чемпионом Франции и сине-гранатовыми делают такой вариант развития событий маловероятным. Именно поэтому руководство «ПСЖ» предпочло бы продать игрока в «Реал», а не в «Барсу».
- 6 июля 2019
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