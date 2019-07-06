«Барселона» объявит о трансфере Гризманна 10 июля

Заявление «Атлетико» по ситуации с французским форвардом Антуаном Гризманном никак не повлияло на планы «Барселоны» подписать игрока уже на следующей неделе, сообщает AS.
По информации источника, каталонский клуб объявит о подписании 28-летнего нападающего «матрасников» 10 июля. Эта дата выбрана не случайно. Днём ранее сине-гранатовые представят в качестве своего игрока голкипера «Валенсии» Нету. Чтобы переход француза не затмил это мероприятия, в клубе приняли решение объявить о трансфере форварда на следующий день. Гризманн в качестве игрока «Барсы» будет представлен 12 июля. Через три дня он приступит к подготовке к сезону-2019/20 со своим новым клубом.
В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизилась с € 200 до € 120 млн.
- 6 июля 2019
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