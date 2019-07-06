«Атлетико» выкупит Морату у «Челси» летом 2020 года
«Челси» и мадридский «Атлетико» достигли соглашения по трансферу нападающего Альваро Мораты, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Напомним, 26-летний Мората перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно. По истечении срока арендного соглашения летом 2020 года испанский форвард заключит с «Атлетико» полноценный контракт.
Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Действующий контракт Мораты с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Мората принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал результативную передачу. Также Мората выступает в составе национальной команды Испании с 2014 года.
«Атлетико» готовит предложение «Челси» о полноценном трансфере Мораты
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