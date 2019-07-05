«Атлетико» готовит предложение «Челси» о полноценном трансфере Мораты

Руководство мадридского «Атлетико» хочет сохранить нападающего Альваро Морату, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». Сейчас «матрасники» готовят предложение английскому клубу о полноценном трансфере 26-летнего игрока, сообщает The Telegraph.

Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Вторую половину минувшего сезона испанец провёл в «Атлетико». Арендное соглашение рассчитано до конца следующей кампании.

На прошлой неделе «Челси» предложил «Атлетико» выкупить Альваро за £ 50 млн (примерно € 55,7 млн). При этом лондонцы дали понять, что в случае отказа могут вернуть форварда до окончания аренды.

Действующий контракт Мораты с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года.