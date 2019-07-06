«На больных людей не обращаем внимания»: аудиозапись слов президента «Чайки»

Президент футбольного клуба «Чайка» Андрей Чайка накануне сделал громкое заявление, обвинив журналистов «Чемпионата» в умышленном переворачивании фактов и искажении его слов. Он подчеркнул, что будет разбираться с теми, кто опубликовал недостоверную информацию.



Жёсткое заявление главы клуба привело издание Donnews.ru:



«Когда позвонили, я сказал, что не буду комментировать заявление [фанатов «Ростова»], потом был вопрос, что нам официально угрожают. Тогда я сказал, что если это действительно так, то с такими людьми должен работать отдел по борьбе с экстремизмом, их надо лечить, они больны. Но я имел в виду тех, кто, по словам журналиста, конкретно угрожал моей, можно сказать, семье. Потом появляется эта новость, кто умный — тот додумает всё. Мы будем разбираться с людьми, опубликовавшими недостоверную информацию», — подчеркнул Чайка.



«Чемпионат» приводит полную запись разговора Андрея Чайки и корреспондента Максима Пахомова. Также мы приводим полный текст расшифровки разговора Андрея Чайки с нашим корреспондентом. При этом стоит отметить, что ни Андрей Чайка, ни другие руководители футбольного клуба «Чайка» после публикации слов президента клуба не пытались связаться с нашей редакцией.



— Вы наверняка видели заявление болельщиков «Ростова», которые чуть ли не ультиматум ставят футбольному клубу «Чайка» из-за того, что вы называете свои сектора на «их» стадионе «своими». Видели это?

— Да.

— Вы как-то будете отвечать этим болельщикам?

— Нет.

— Почему, всё-таки конфликт какой-то…

— Мы на больных людей не обращаем внимания.

— То есть реагировать никак не будете?

— Нет.

— А как вообще относитесь к этому, то есть это просто «больные люди»?

— Абсолютно. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди совсем другие, потусторонний мир. С этими людьми надо работать психологам, людям, кто занимается экстремизмом, это их коллектив. С ними надо работать.

— А то, что они говорят: «Мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение», — это вообще как?

— Я не знаю, додумывать можно всё что угодно. Я не знаю, что это имеют в виду.

— Но играть будете там и изменений делать не будете?

— Конечно.