«На больных людей не обращаем внимания»: аудиозапись слов президента «Чайки»

Президент футбольного клуба «Чайка» Андрей Чайка накануне сделал громкое заявление, обвинив журналистов «Чемпионата» в умышленном переворачивании фактов и искажении его слов. Он подчеркнул, что будет разбираться с теми, кто опубликовал недостоверную информацию.
Жёсткое заявление главы клуба привело издание Donnews.ru:
«Когда позвонили, я сказал, что не буду комментировать заявление [фанатов «Ростова»], потом был вопрос, что нам официально угрожают. Тогда я сказал, что если это действительно так, то с такими людьми должен работать отдел по борьбе с экстремизмом, их надо лечить, они больны. Но я имел в виду тех, кто, по словам журналиста, конкретно угрожал моей, можно сказать, семье. Потом появляется эта новость, кто умный — тот додумает всё. Мы будем разбираться с людьми, опубликовавшими недостоверную информацию», — подчеркнул Чайка.
«Чемпионат» приводит полную запись разговора Андрея Чайки и корреспондента Максима Пахомова. Также мы приводим полный текст расшифровки разговора Андрея Чайки с нашим корреспондентом. При этом стоит отметить, что ни Андрей Чайка, ни другие руководители футбольного клуба «Чайка» после публикации слов президента клуба не пытались связаться с нашей редакцией.
— Вы наверняка видели заявление болельщиков «Ростова», которые чуть ли не ультиматум ставят футбольному клубу «Чайка» из-за того, что вы называете свои сектора на «их» стадионе «своими». Видели это?
— Да.
— Вы как-то будете отвечать этим болельщикам?
— Нет.
— Почему, всё-таки конфликт какой-то…
— Мы на больных людей не обращаем внимания.
— То есть реагировать никак не будете?
— Нет.
— А как вообще относитесь к этому, то есть это просто «больные люди»?
— Абсолютно. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди совсем другие, потусторонний мир. С этими людьми надо работать психологам, людям, кто занимается экстремизмом, это их коллектив. С ними надо работать.
— А то, что они говорят: «Мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение», — это вообще как?
— Я не знаю, додумывать можно всё что угодно. Я не знаю, что это имеют в виду.
— Но играть будете там и изменений делать не будете?
— Конечно.
- 6 июля 2019
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