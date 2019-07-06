Акопян: ценим заслуги Макеева в «Спартаке», он будет полезен в «Арарате»

Исполнительный директор ереванского «Арарата» Артём Акопян прокомментировал переход экс-защитника «Спартака» Евгения Макеева.
«Мы ценим его заслуги в «Спартаке» и уверены, что он будет полезен нашему клубу. «Арарат» сделал предложение Макееву, а он любезно согласился и подписал контракт. В скором времени Евгений прилетит в Ереван и присоединится к клубу. Надеемся, что Макеев поможет нам войти в тройку лидеров в предстоящем сезоне. Возможно, мы усилим наш состав ещё несколькими игроками из российских лиг», — сказал Акопян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анри Агабабяном.
Макеев является воспитанником «Северстали». В период с 2006 по 2007 год защитник защищал цвета клуба «Шексна», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом начиная с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/18 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он успел сыграть лишь семь матчей. В прошедшем сезоне выступал за «Ротор». На счету Макеева также три матча за сборную России.
- 6 июля 2019
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