Наумов: умение Сёмина извлекать пользу из мелочей решит исход игры с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Приз необходим каждой команде с моральной точки зрения: нужно вступить в новый сезон с победой. Игра будет напряжённой, голов будет поменьше, чем в чемпионате, но мяча три мы увидим. Есть у меня внутреннее ощущение, что «Локомотив» выиграет — 2:1. Один из голов забьёт кто-то из братьев Миранчуков.

Сергей Семак показал, что он довольно опытный тренер: неопытные тренеры чемпионат не выигрывают. Однако Юрий Сёмин из мельчайших нюансов извлекает выгоду. Это его умение решит исход встречи с «Зенитом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина сегодня, 6 июля, начало — в 19:00 мск.