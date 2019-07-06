Наумов: умение Сёмина извлекать пользу из мелочей решит исход игры с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».
«Приз необходим каждой команде с моральной точки зрения: нужно вступить в новый сезон с победой. Игра будет напряжённой, голов будет поменьше, чем в чемпионате, но мяча три мы увидим. Есть у меня внутреннее ощущение, что «Локомотив» выиграет — 2:1. Один из голов забьёт кто-то из братьев Миранчуков.
Сергей Семак показал, что он довольно опытный тренер: неопытные тренеры чемпионат не выигрывают. Однако Юрий Сёмин из мельчайших нюансов извлекает выгоду. Это его умение решит исход встречи с «Зенитом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина сегодня, 6 июля, начало — в 19:00 мск.
- 6 июля 2019
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:16
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:18
-
16:14
-
16:00
-
15:54
-
15:42
-
15:14
-
14:59
-
14:44
-
14:39
-
14:33
-
14:17