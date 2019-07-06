В. Баринов: если «Локомотив» обыграет «Зенит», то это будет победа вопреки всему

Народный артист Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».

«Сегодня «Зенит» готов лучше, чем «Локомотив». Мне не нравится, что из «Локомотива» ушёл ряд игроков. У «железнодорожников» очень короткая «скамейка» из-за травм и трансферов. С тревогой ожидаю матча. У «Локомотива» получится переломить исход игры, если только Юрий Сёмин что-нибудь придумает. Если сегодня «Локомотив» выиграет, то это будет победа вопреки всему.

Вот есть ситуация с переходом Квичи Кварцхелии в «Рубин». Она чудовищна, и в первую очередь для игрока. Сёмин очень хорошо относился к нему, возлагал на него большие надежды. Сейчас на поле образовалась колоссальная дыра. «Рубин» на данный момент — третьеразрядный клуб. Куда он ушёл? Мог уйти в любую другую команду, но не туда.

Что касается «Зенита», то они хорошо укрепились. Питерцам в прошлом сезоне повезло, что «железнодорожники» не смогли провести достойно первый сбор, а когда уже набрали ход, то ситуация стала совершенно другой. В «Зените» идёт слаженная работа в команде, для них горит зелёный свет внутри чемпионата», — сказал Валерий Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина сегодня, 6 июля, начало — в 19:00 мск.