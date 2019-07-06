Роши: «Ахмат» движется в правильном направлении

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши рассказал о подготовке к новому сезону и конкуренции за место в составе.

«Из-за травмы у меня была долгая пауза. Я пропустил большую часть прошлогоднего сезона, восстановление длилось семь месяцев. К счастью, всё уже позади. После реабилитации я успел сыграть несколько матчей за «Ахмат» и одну игру за сборную Албании. Чувствую себя очень хорошо и к новому сезону готов.

Судя по нашим контрольным играм на сборах, могу сказать, что мы движемся в правильном направлении и форму набираем с каждым днём.

За место в составе, скорее всего, мне придётся конкурировать с Конрадом Михалаком. Он молодой, хороший футболист. Для меня важно иметь конкуренцию, это стимулирует к усердной работе. Я его уважаю, уверен, нам обоим важно показывать свои лучшие качества и делать работу на все сто процентов. А все решения — за тренером», — цитирует Роши пресс-служба «Ахмата».