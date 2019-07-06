Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (2:3).
«Сложная игра. Первая официальная. Естественно, много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много, будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Хороший матч для нас, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над ними.
«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы. Состояние у игроков тоже разное. Для болельщиков игра смотрелась, а мы должны учесть все ошибки перед стартом чемпионата.
Что касается замены Нобоа на Ерохина, то игра была сложная, Саша во втором тайме смотрелся неплохо с точки зрения объёма и единоборств. Но играли мы не так, как хотелось бы, не только в центре поля», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 6 июля 2019
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:19
-
22:17
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:36
-
21:33
-
21:29
-
21:18
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:29
-
20:19
-
20:18
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:00