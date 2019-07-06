Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (2:3).

«Сложная игра. Первая официальная. Естественно, много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много, будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Хороший матч для нас, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над ними.

«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы. Состояние у игроков тоже разное. Для болельщиков игра смотрелась, а мы должны учесть все ошибки перед стартом чемпионата.

Что касается замены Нобоа на Ерохина, то игра была сложная, Саша во втором тайме смотрелся неплохо с точки зрения объёма и единоборств. Но играли мы не так, как хотелось бы, не только в центре поля», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.