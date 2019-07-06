Сёмин рассказал, как изменил роль Алексея Миранчука перед его дублем «Зениту»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, каким образом изменил роль полузащитника Алексея Миранчука перед его двумя голами «Зениту» в матче за Суперкубок России (3:2).



«Мы потеряли инициативу, первоначальный план перестал работать, контратакующая игра уже не получалась, мы должны были атаковать позиционно. Но отдельные перестановки сделали, определённый подсказ игрокам тоже сделали. Все сегодня молодцы. И Алексей Миранчук. Он провёл фантастический матч.



Что касается изменения роли Миранчука, то нам нужно было вносить изменения — всё-таки проигрывали. Нам показалось, что Алексею не нужно оставаться в центре, иначе там будет большая скученность. Поэтому перевели его направо, где он мог атаковать, смещаться и бить по воротам с левой ноги. Алексей фантастически справился. Наверное, всё это сыграло важную роль в матче», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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