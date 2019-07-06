Сёмин рассказал, как изменил роль Алексея Миранчука перед его дублем «Зениту»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, каким образом изменил роль полузащитника Алексея Миранчука перед его двумя голами «Зениту» в матче за Суперкубок России (3:2).
«Мы потеряли инициативу, первоначальный план перестал работать, контратакующая игра уже не получалась, мы должны были атаковать позиционно. Но отдельные перестановки сделали, определённый подсказ игрокам тоже сделали. Все сегодня молодцы. И Алексей Миранчук. Он провёл фантастический матч.
Что касается изменения роли Миранчука, то нам нужно было вносить изменения — всё-таки проигрывали. Нам показалось, что Алексею не нужно оставаться в центре, иначе там будет большая скученность. Поэтому перевели его направо, где он мог атаковать, смещаться и бить по воротам с левой ноги. Алексей фантастически справился. Наверное, всё это сыграло важную роль в матче», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 6 июля 2019
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:19
-
22:17
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:36
-
21:33
-
21:29
-
21:18
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:29
-
20:19
-
20:18
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:00