Сёмин: вписался ли Мурило в команду? Раз он играет, значит…

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об организации матча за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2), а также рассказал об адаптации новичка команды, защитника Мурило Серкейры.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов за идеальную организацию этого матча на прекрасном стадионе «Динамо», где я сам когда-то играл. Футболисты показали очень интересный и хороший футбол. С обеих сторон. Думаю, болельщики были довольны. Естественно, наши — чуть более довольны. Мы бились за первый трофей сезона. Бились за то, что должны соответствовать уровню компании РЖД, ведь мы являемся её подразделением. Бились за самих себя. Самоотдача очень важна в любом матче. Хотя мне кажется, что можно было ещё и прибавить нам.
Из поражений всегда нужно извлекать выводы и победы. Мы это сделали. Выиграли у «Зенита». А «Зенит» сегодня — это очень сильная и укомплектованная команда. Но вообще любой матч для меня принципиальный.
Что касается игры новичков в сегодняшнем матче, то вся команда была хороша. А отдельно игроков мы оценим в Баковке, в комнате для теории. Вписался ли Мурило в команду? Раз он играет, значит… Я сегодня всеми доволен. Мурило — игрок нашей команды, будем работать с ним, содействовать. А остальное всё зависит от него», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 6 июля 2019
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