Идову: мне и Жемалетдинову осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов

Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам хавбека Алексея Миранчука.

«Матч получился, как ролокостер. Повели 1:0 после быстрого гола и думали, что сможем ловить «Зенит» на контратаках, но пропустили необязательный гол в конце тайма. Так бы на второй вышли совсем с другим планом. Всё началось сначала. «Зенит» хорошо начал и забил, но «Локомотив» проявил характер. Лёша оформил дубль, мы вышли вперёд и победу уже не упустили.

Для меня это вторая попытка выиграть Суперкубок, для многих ребят — четвёртая. Кто-то уже заполнил кабинеты трофеями. Нам с Рифатом Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов», — приводит слова Идову пресс-служба «Локомотива».