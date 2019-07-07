Идову: мне и Жемалетдинову осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов

Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам хавбека Алексея Миранчука.
«Матч получился, как ролокостер. Повели 1:0 после быстрого гола и думали, что сможем ловить «Зенит» на контратаках, но пропустили необязательный гол в конце тайма. Так бы на второй вышли совсем с другим планом. Всё началось сначала. «Зенит» хорошо начал и забил, но «Локомотив» проявил характер. Лёша оформил дубль, мы вышли вперёд и победу уже не упустили.
Для меня это вторая попытка выиграть Суперкубок, для многих ребят — четвёртая. Кто-то уже заполнил кабинеты трофеями. Нам с Рифатом Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов», — приводит слова Идову пресс-служба «Локомотива».
- 7 июля 2019
-
14:12
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:59
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:26
-
13:16
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:37
-
12:26
-
12:21
-
11:58
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:34
-
11:32
-
11:09
-
11:02
-
10:52
-
10:38
-
10:26
-
10:09