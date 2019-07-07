Карпин: на сборе что-то понравилось, но работы всё равно очень много

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в контрольном матче с «Ганновером-96» (1:2), а также подвёл итоги австрийского сбора.
«Сыграть в первом тайме 60 минут предложил «Ганновер 96». Изначально планировали провести два тайма по часу, но затем соперники попросили сократить время второго тайма до 45 минут из-за нехватки футболистов в составе. Из-за дождя затянулась встреча. Можно сказать, что провели двухчасовую тренировку.
Сбор в Австрии получился очень информативным. Многое попробовали из того, что хотели. Что-то понравилось, но работы всё равно ещё очень много. Есть что корректировать», — приводит слова Карпина пресс-служба ростовского клуба.
В новом сезоне «Ростов» клуб стартует домашним матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.
- 7 июля 2019
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:17