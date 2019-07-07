«Ростов» проиграл «Ганноверу 96» в контрольном матче

«Ростов» в контрольном матче уступил немецкому «Ганноверу». Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Матч прошёл в необычном формате, первый тайм длился 60 минут, второй — стандартные 45 минут.

Единственный гол у ростовчан на счету финского полузащитника Романа Ерёменко, который отличился во втором тайме при счёте 0:2.

«Ростов» — «Ганновер 96» — 1:2 (1:0)

Гол у «Ростова»: Ерёменко (70)



«Ростов»: Березин (Песьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), Чистяков, Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), Чернов, Байрамян, Норманн (Гацкан, 71), Ионов, Ерёменко (Глебов, 71), Попов, Шомуродов.

В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В новом сезоне ростовский клуб стартует домашним матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.