Бразилия — Перу: Коутиньо, Жезус и Фирмино — в атаке «селесао»

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Перу на финальный матч Кубка Америки. Встреча состоится сегодня, 7 июля.

Бразилия: Алисон, Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Эвертон, Коутиньо, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.



Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапия, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.

Матч пройдёт в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный судья: Роберто Тобар (Чили).

Бразилия является восьмикратным победителем Кубка Америки. По этому показателю «селесао» уступают только Уругваю (15) и Аргентине (14). Перу становился победителем турнира дважды.