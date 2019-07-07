Бразилия — Перу: Коутиньо, Жезус и Фирмино — в атаке «селесао»
Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Перу на финальный матч Кубка Америки. Встреча состоится сегодня, 7 июля.
Бразилия: Алисон, Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Эвертон, Коутиньо, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.
Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапия, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.
Матч пройдёт в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный судья: Роберто Тобар (Чили).
Бразилия является восьмикратным победителем Кубка Америки. По этому показателю «селесао» уступают только Уругваю (15) и Аргентине (14). Перу становился победителем турнира дважды.
Бразилия — Перу: прогноз Георгия Черданцева на финальный матч Кубка Америки
- 7 июля 2019
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