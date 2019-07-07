Мората станет 3-м в мире по общей сумме своих трансферов
Следующим летом форвард «Атлетико» Альваро Мората займёт третье место в мире по общей сумме своих трансферов.
После того как «матрасники» выкупят в 2020 году контракт футболиста у «Челси» за € 60 млн, общая сумма трансферов при переходах игрока из клуб в клуб за его карьеру достигнет € 192 млн. Ранее его покупали «Ювентус» за € 22 млн, «Реал» за € 30 млн и «Челси» за € 80 млн.
Больше клубы платили только за двух игроков — Криштиану Роналду и Неймара. Общая стоимость трансферов первого составила € 232 млн, а второго — € 308 млн. Португальца покупали «Манчестер Юнайтед» за € 19 млн, «Реал» за € 96 млн и «Ювентус» за € 117 млн. Бразильца приобретали «Барселона» за € 86 млн и «Пари-Сен-Жермен» за € 222 млн.
- 7 июля 2019
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