Главный тренер Перу Гарека: уважаю Месси, но нужно иметь веские доказательства

Наставник сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал слова лидера Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
«Месси – авторитетный голос. Это не значит, что я разделяю его мнение. Я очень уважаю Месси не только как игрока, но и как личность. Он очень целенаправленный футболист. Но можно соглашаться с его мнением или нет.
Конечно, мы все должны расти, но я не хочу, чтобы всё было так сфокусировано на слове „коррупция“, потому что кажется, что мы, южноамериканцы, все коррумпированные. Конечно, в Европе есть хорошие вещи, которые было бы неплохо привезти в Южную Америку. Но такие существует и у нас, я бы хотел защитить южноамериканский футбол. Когда вы говорите о коррупции, по крайней мере должны иметь веские доказательства", — приводит слова Гареки ESPN.
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