Тите — о словах Месси: нужно уметь проигрывать
Наставник сборной бразильской сборной Тите прокомментировал слова капитана Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола КОНМЕБОЛ.
«Тот, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Вы должны понимать и принимать, когда проигрываете. Будьте осторожны с тем, что говорите. Он оказал большое давление на свое величие. Мы играли чисто против Аргентины», – приводят слова Тите ESPN.
Напомним, что Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:0 в полуфинальном матче Кубка Америки-2019. Голы забили нападающие Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Лионель Месси результативными действиями не отметился и после окончания встречи обвинил судей в поражении национальной команды.
Месси: с судейством ничего не сделают — у Бразилии слишком много власти
Месси: коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом
Тите: Месси — инопланетянин, поэтому обыграть Аргентину важнее финала с Перу
- 8 июля 2019
-
05:18
-
03:55
-
03:48
-
03:07
-
02:43
-
02:11
-
01:59
-
01:01
-
00:58
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:17
- 7 июля 2019
-
23:59
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:33
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
Партнерский контент