Тите — о словах Месси: нужно уметь проигрывать

Наставник сборной бразильской сборной Тите прокомментировал слова капитана Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола КОНМЕБОЛ.



«Тот, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Вы должны понимать и принимать, когда проигрываете. Будьте осторожны с тем, что говорите. Он оказал большое давление на свое величие. Мы играли чисто против Аргентины», – приводят слова Тите ESPN.

Напомним, что Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:0 в полуфинальном матче Кубка Америки-2019. Голы забили нападающие Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Лионель Месси результативными действиями не отметился и после окончания встречи обвинил судей в поражении национальной команды.

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