Очоа признан лучшим голкипером Золотого кубка КОНКАКАФ

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа был признан лучшим голкипером Золотого кубка КОНКАКАФ. Мексиканский вратарь сыграл на турнире пять матчей, в которых пропустил всего два мяча.

В финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и США победу одержали мексиканцы со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте. Отличился экс-игрок «Барселоны» и «Вильярреала», а ныне хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Хонатан дос Сантос.



Обыграв США, сборная Мексики в 11-й раз стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (1965, 1971, 1977 ,1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019). Это наибольшее количество среди всех участников турнира, который до 1991 года назывался чемпионат наций КОНКАКАФ.