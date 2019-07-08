Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиотт продолжит карьеру в «Ливерпуле», утверждает The Telegraph.
По словам издания, 16-летний футболист принял решение присоединиться к красным, несмотря на предложения от других клубов английской Премьер-лиги, мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен». В «Фулхэме» надеялись, что форвард согласится остаться в команде и подписать первый профессиональный контракт, учитывая возможность получения игровой практики, однако Харви посчитал, что лучшим решением будет уход.
В минувшем сезоне за первую команду «Фулхэма» Эллиотт сыграл три матча, проведя в общей сложности на поле 27 минут. Он стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги. На момент дебютной игры в АПЛ футболисту было 16 лет и 30 дней.
- 8 июля 2019
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