Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиотт продолжит карьеру в «Ливерпуле», утверждает The Telegraph.



По словам издания, 16-летний футболист принял решение присоединиться к красным, несмотря на предложения от других клубов английской Премьер-лиги, мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен». В «Фулхэме» надеялись, что форвард согласится остаться в команде и подписать первый профессиональный контракт, учитывая возможность получения игровой практики, однако Харви посчитал, что лучшим решением будет уход.



В минувшем сезоне за первую команду «Фулхэма» Эллиотт сыграл три матча, проведя в общей сложности на поле 27 минут. Он стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги. На момент дебютной игры в АПЛ футболисту было 16 лет и 30 дней.

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