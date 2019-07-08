Родри: очень рад, что стал партнёром Агуэро по команде

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Родриго Эрнандес, также известный как Родри, признался, что давно хотел играть в одной команде с форвардом Серхио Агуэро.



«Теперь у меня есть возможность ближе познакомиться с Агуэро. Я встречался с ним, когда был в академии «Атлетико», но я был очень молод. Очень рад, что стал его партнёром по команде. Я счастлив и в восторге от того, что приехал в Манчестер. Это большой шаг для меня. Я мечтал выступать с этими игроками и у этого тренера», — приводит слова Родри пресс-служба «Манчестер Сити».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Родри € 70 млн. Данная сумма была прописана в его контракте с «Атлетико» в качестве отступных.



Родри перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Родри: стиль и амбиции «Манчестер Сити» захватывают меня