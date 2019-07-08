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Т. Силва: когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» 1:6, Месси исполнил роль судьи

Т. Силва: когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» 1:6, Месси исполнил роль судьи
Футбол / Южная Америка 0

Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал слова нападающего команды Аргентины Лионеля Месси о коррумпированности Южноамериканской конфедерации футбола.

Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.

«Порой после поражений мы пытаемся обвинить во всём других людей. Когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» со счётом 1:6, на мой взгляд, Месси исполнил роль судьи. Но мы не обсуждали судейство в пользу «Барселоны». Нужно проявлять уважение. У Бразилии неслучайно пять побед на чемпионатах мира. Все они были одержаны на поле», — цитирует Силву интернет-портал Goal.

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