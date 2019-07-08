Т. Силва: когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» 1:6, Месси исполнил роль судьи
Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал слова нападающего команды Аргентины Лионеля Месси о коррумпированности Южноамериканской конфедерации футбола.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.
«Порой после поражений мы пытаемся обвинить во всём других людей. Когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» со счётом 1:6, на мой взгляд, Месси исполнил роль судьи. Но мы не обсуждали судейство в пользу «Барселоны». Нужно проявлять уважение. У Бразилии неслучайно пять побед на чемпионатах мира. Все они были одержаны на поле», — цитирует Силву интернет-портал Goal.
Маркиньос: Месси нужно уметь проигрывать
- 8 июля 2019
-
14:31
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
14:04
-
13:45
-
13:35
-
13:24
-
13:04
-
12:56
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:04
-
11:43
-
11:26
-
11:21
-
11:11
-
11:04
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:24
-
10:23
-
10:05
-
10:03
-
09:57
-
09:42
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:21
-
07:34
Партнерский контент