СМИ: «Атлетико» оштрафует Гризманна на € 200 тыс. за пропуск тренировки

«Атлетико» собирается применить дисциплинарные санкции к нападающему Антуауну Гризманну, который не прибыл сегодня, 8 июля, в расположение своего клуба для старта подготовки к сезону-2019/20, сообщает ESPN.
Французский нападающий не приехал на тренировку команды, за что испанский клуб собирается оштрафовать 28-летнего игрока на € 200 тыс.
Ранее Гризманн сообщил, что сменит клубную прописку этим летом. Позже «Атлетико» обвинил футболиста и «Барселону» в неуважении, так как те вели переговоры без оповещения мадридского клуба. Руководство «матрасников» сообщило, что оштрафует игрока, если тот не явится в расположение клуба к началу предсезонной подготовки. В ответ нападающий уведомил «Атлетико», что активирует пункт о выкупе своего контракта за € 120 млн.
- 8 июля 2019
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