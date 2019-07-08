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СМИ: «Атлетико» оштрафует Гризманна на € 200 тыс. за пропуск тренировки

СМИ: «Атлетико» оштрафует Гризманна на € 200 тыс. за пропуск тренировки
Футбол / Испания 0

«Атлетико» собирается применить дисциплинарные санкции к нападающему Антуауну Гризманну, который не прибыл сегодня, 8 июля, в расположение своего клуба для старта подготовки к сезону-2019/20, сообщает ESPN.

Французский нападающий не приехал на тренировку команды, за что испанский клуб собирается оштрафовать 28-летнего игрока на € 200 тыс.

Ранее Гризманн сообщил, что сменит клубную прописку этим летом. Позже «Атлетико» обвинил футболиста и «Барселону» в неуважении, так как те вели переговоры без оповещения мадридского клуба. Руководство «матрасников» сообщило, что оштрафует игрока, если тот не явится в расположение клуба к началу предсезонной подготовки. В ответ нападающий уведомил «Атлетико», что активирует пункт о выкупе своего контракта за € 120 млн.

Гризманн не прибыл в расположение «Атлетико» для старта подготовки к сезону
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