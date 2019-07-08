Лукас Эрнандес был представлен в качестве игрока «Баварии»

Французский защитник Лукас Эрнандес был официально представлен в качестве игрока мюнхенской «Баварии».

Фото доступно в официальном «твиттере» «Баварии».

«Бавария» является одним из лучших клубов мира. Каждый сезон они сражаются за победу в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Все в Европе знают про это», — заявил Эрнандес.

Напомним, соглашение немецкого клуба с 23-летним французом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально стал игроком «Баварии» 1 июля. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.



С 2014 года Эрнандес выступал в мадридском «Атлетико». В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 14 матчах в чемпионате Испании и забил гол. Также Лукас играет за национальную команду Франции с 2018 года.