«Зенит» объявил о трансфере Сутормина под музыку из «Санта-Барбары»
Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин официально перешёл в «Зенит».
Пресс-служба петербургского клуба объявила о переходе хавбека роликом под музыку из «Санта-Барбары».
«Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления ещё на один год», — сообщает официальный «твиттер» «Зенита».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и петербургским клубом рассчитано на четыре года.
25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне хавбек выступал за «Оренбург». В летнее трансферное окно он перешёл в «Рубин», с которым заключил четырёхлетний контракт.
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