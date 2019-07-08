«Зенит» объявил о трансфере Сутормина под музыку из «Санта-Барбары»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин официально перешёл в «Зенит».

Пресс-служба петербургского клуба объявила о переходе хавбека роликом под музыку из «Санта-Барбары».

«Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления ещё на один год», — сообщает официальный «твиттер» «Зенита».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и петербургским клубом рассчитано на четыре года.

25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне хавбек выступал за «Оренбург». В летнее трансферное окно он перешёл в «Рубин», с которым заключил четырёхлетний контракт.