Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он войдёт в тренерский штаб клуба

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поставил подпись под новым соглашением с амстердамским «Аяксом». Новый контракт сербского футболиста действует до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
Интересно, что в соглашении прописан пункт, по которому в случае завершения профессиональной карьеры через четыре года он ещё три года будет работать в тренерском штабе клуба.
В минувшем сезоне 30-летний Тадич провёл 34 матча в чемпионате Нидерландов, в которых отличился 28 забитыми мячами и 13 ассистами. Кроме того, на его счету 9 голов и 2 результативные передачи в Лиге чемпионов.
Напомним, «Аякс», ведомый Душаном, дошёл до полуфинала престижных соревнований, а сам полузащитник попал в символическую сборную Лиги чемпионов.
Футболистом «Аякса» Тадич стал летом 2018 года. Ранее он четыре сезона выступал в составе «Саутгемптона». Кроме того, серб играл за «Твенте», «Гронинген» и «Войводину».
- 8 июля 2019
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