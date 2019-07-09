Спаич: Мусаев — серьёзный человек, никогда не расслабляется

Защитник «Краснодара» и сборной Сербии Урош Спаич охарактеризовал главного тренера команды Мурада Мусаева в интервью «Известиям».

«В чём особенность Мусаева? Он серьёзный человек, который перед каждым матчем говорит именно то, что нужно. Он очень молодой и амбициозный тренер. Мусаев постоянно работает, и у него есть своё видение игры команды. При этом он знает, как именно реализовать свои идеи на поле. Мне нравится, что он никогда не расслабляется. Даже когда мы побеждаем, Мусаев всегда максимально сконцентрирован», — приводят слова Спаича «Известия».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Таким образом, наставник «быков» не сможет в течение года находиться на тренерской скамье команды во время игр в еврокубках.