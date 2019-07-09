Дани Алвес: Месси проявил неуважение ко всем бразильцам

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о заявлении нападающего «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси, выразившего уверенность, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки был подстроен таким образом, чтобы победу одержали бразильцы.



«Друзья не всегда правы просто потому, что они друзья. Можно многое сказать в запале, но я всё равно не соглашусь с этими словами. В первую очередь он проявляет неуважение ко всем бразильцам. Во-вторых, он проявил неуважение к нескольким профессионалам, которые откладывают в сторону множество вещей ради возможности быть здесь и биться за мечту.



Я тот друг, что всегда говорит правду, и думаю, Месси был неправ, когда говорил все эти вещи», — цитирует Алвеса Goal.com со ссылкой на программу Bem Amigos.

Дани Алвес: не согласен со словами Месси, что всё было подстроено под нас