Игрок сборной Украины U20: если пересеку границу России, стану предателем

Полузащитник сборной Украины U20 и «Земплина» Данила Бескоровайный рассказал о своём отношении к политике в спорте.



«Отказался бы, если бы предложил контракт российский клуб? Скорее всего, отказался бы. Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?



Я считаю, всё это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живёт в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем», – сказал Бескоровайный в интервью журналу «Футбол».

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