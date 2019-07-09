Видео: Кононов вручает Джикии капитанскую повязку
«Спартак» на своём канале в YouTube показал, как главный тренер команды Олег Кононов объявил своим подопечным новых капитана и вице-капитана.
Назначение нового капитана произошло на сегодняшней тренировке. Специалист объявил, что повязку в следующем сезоне будет носить защитник Георгий Джикия, после чего футболисты поаплодировали своему партнёру, а Кононов надел повязку на его руку. Аналогичным образом встретили и решение назначить полузащитника Романа Зобнина вице-капитаном.
Напомним, на протяжении нескольких последних сезонов капитаном «Спартака» был хавбек Денис Глушаков. В летнее трансферное окно футболист и клуб расторгли соглашение, после чего игрок на правах свободного агента присоединился к грозненскому «Ахмату».
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