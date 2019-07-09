«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поборются за хавбека «Саутгемптона» Лемину

Полузащитник «Саутгемптона» Марио Лемина может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, на 25-летнего футболиста всерьёз претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер Сити». Клубы уже подали запросы в стан «святых». Также игроком интересуется «Аталанта».



Ранее Лемина, контракт которого с «Саутгемптоном» действует до 2022 года, заявил, что готов покинуть команду в летнее межсезонье.



Габонец перешёл в английский клуб из «Ювентуса» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Также за свою карьеру Марио успел поиграть за «Лорьян» и «Марсель». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в котором записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 5 жёлтых карточек.

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