Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру. В период с 1999 по 2004 год он провёл в «Реале» более 100 матчей, после чего перешёл в «Эйбар». Интересно, что в сезоне-2002/03 «Реал Сосьедад» завоевал серебряные медали чемпиона Испании.
На протяжении карьеры полузащитник также выступал за «Ливерпуль», «Реал» (Мадрид) и «Баварию».
Хаби Алонсо — чемпион мира, двукратный чемпион Европы и двукратный победитель Лиги чемпионов. Всего за карьеру он выиграл 18 трофеев.
В сезоне-2018/19 Алонсо тренировал молодёжную команду мадридского «Реала».
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