«Спартак» запустил продажу билетов на матч с «Сочи»

«Спартак» объявил о начале продаж билетов на матч 1-го тура чемпионата России с «Сочи», который состоится 13 июля.

«Сегодня „Спартак“ запустил продажу билетов на стартовый матч сезона с ФК „Сочи“. По традиции в первый день продажи приоритетное право покупки билетов на предстоящий матч получили владельцы абонементов на текущий сезон. Начиная с завтрашнего дня билеты будут доступны для всех желающих.

Определённый вызов при запуске билетной программы был связан с перепрограммированием кассового оборудования и изменением настроек билетного программного обеспечения в преддверии нового сезона, что, в свою очередь, вызвано изменениям федерального законодательства по части порядка применения кассовой техники, которое вступило в силу с 1 июля текущего года. Мы рады сообщить, что необходимые настройки успешно проведены и всё готово к работе в новом сезоне», — сказал коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.