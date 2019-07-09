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Джикия назначен капитаном «Спартака», Зобнин — вице-капитан

Джикия назначен капитаном «Спартака», Зобнин — вице-капитан
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия будет носить капитанскую повязку в предстоящем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Также был определён вице-капитан команды – им стал полузащитник Роман Зобнин. Об этом футболистам объявил главный тренер Олег Кононов на сегодняшней тренировке.

Напомним, на протяжении нескольких последних сезонов капитаном «Спартака» был хавбек Денис Глушаков. В летнее трансферное окно футболист и клуб расторгли соглашение, после чего игрок на правах свободного агента присоединился к грозненскому «Ахмату».

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. Ранее он выступал за «Локомотив», «Спартак-Нальчик», «Химик» и «Амкар». Зобнин в свою очередь играет за красно-белых с 2016 года, а ранее выступал за «Динамо». Со «Спартаком» оба футболиста стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны летом 2017 года.

«Святой» Георгий. Воля фанатов «Спартака» исполнена, Джикию назначат капитаном
Но теперь для идеализируемого футболиста начнутся непростые времена.
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