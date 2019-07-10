Джанаев может сегодня подписать контракт с ЦСКА на один год

Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Сослан Джанаев, который на протяжении последней недели пребывал на сборе с «Сочи», может сегодня, 10 июля, подписать контракт на один год с ЦСКА, присоединившись к московской команде на правах свободного агента.
Голкипер также мог оказаться в «Зените», однако переход сорвался, потому что сине-бело-голубые нуждаются в доморощенных игроках. При этом остаётся вероятным трансфер Джанаева в «Сочи». В ближайшее время решится, где он продолжит карьеру: в «Сочи» или ЦСКА.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что помимо «Сочи» в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Уфа», «Легия» и несколько турецких клубов.
Джанаев является воспитанником ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер выступал в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. Всего в составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 13 мячей.
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