«Фенербахче» хочет арендовать Озила
«Фенербахче», который ведёт активную работу по трансферу полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, хочет арендовать футболиста и платить ему только часть его зарплаты, сообщает Sky Sports. Отмечается, что турецкий клуб не способен полностью выкупить трансфер Озила и полностью покрыть расходы на его заработную плату.
Ранее в «Арсенале» сообщили о готовности расстаться с немецким игроком. Контракт Озила с «канонирами» рассчитан до 2021 года.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее хавбек заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.
Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»
- 10 июля 2019
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