Новая аудиостатья «Чемпионата». Как один звонок сделал АПЛ самой богатой лигой

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Уже вышли выпуски о «железной леди» Тэтчер, революции Венгера и супруге Дэвида Бекхэма Виктории. Четвёртый выпуск посвящён Руперту Мердоку – самому одиозному медиамагнату, который рискнул и вложился в АПЛ. А точнее, в трансляции матчей. Благодаря этому сегодня даже второстепенные клубы из чемпионата Англии позволяют себе трансферы по € 30 млн. Рассказываем о скандальной сделке, которую в Великобритании расследовали на уровне судебного разбирательства.
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