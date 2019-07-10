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Новая аудиостатья «Чемпионата». Как один звонок сделал АПЛ самой богатой лигой

Новая аудиостатья «Чемпионата». Как один звонок сделал АПЛ самой богатой лигой
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.

Уже вышли выпуски о «железной леди» Тэтчер, революции Венгера и супруге Дэвида Бекхэма Виктории. Четвёртый выпуск посвящён Руперту Мердоку – самому одиозному медиамагнату, который рискнул и вложился в АПЛ. А точнее, в трансляции матчей. Благодаря этому сегодня даже второстепенные клубы из чемпионата Англии позволяют себе трансферы по € 30 млн. Рассказываем о скандальной сделке, которую в Великобритании расследовали на уровне судебного разбирательства.

Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:

в iTunes,

в приложениях для мобильных Android-устройств,

в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»,

в сервисе «Яндекс.Музыка»,

в плеере TuneIn,

в плеере Castbox,

в плеере Podster,

в плеере в YouTube.

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