Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Манджукич может вернуться в «Баварию»

Манджукич может вернуться в «Баварию»
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист может вернуться в «Баварию». Руководство мюнхенского клуба рассматривает хорвата в качестве подмены основному форварду Роберту Левандовскому или дополнительной опции на фланг атаки.

Ранее сообщалось, что Манджукич может покинуть «Ювентус» из-за смены главного тренера. В отличие от предыдущего наставника команды Массимилиано Аллегри, его преемник Маурицио Сарри не видит применения хорвату и готов расстаться с ним.

Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 голами и 6 результативными передачами.

«Боруссия» Д может приобрести Манджукича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент