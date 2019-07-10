Манджукич может вернуться в «Баварию»

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист может вернуться в «Баварию». Руководство мюнхенского клуба рассматривает хорвата в качестве подмены основному форварду Роберту Левандовскому или дополнительной опции на фланг атаки.
Ранее сообщалось, что Манджукич может покинуть «Ювентус» из-за смены главного тренера. В отличие от предыдущего наставника команды Массимилиано Аллегри, его преемник Маурицио Сарри не видит применения хорвату и готов расстаться с ним.
Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 голами и 6 результативными передачами.
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