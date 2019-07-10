Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, у которого накануне, 9 июля, украли собаку, в скором времени может воссоединиться со своим домашним животным.



Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок. При этом пока неясно, является ли она питомцем Старриджа. Сам англичанин пока не отреагировал на новость публично.



Напомним, накануне Старридж заявил, что в его дом в Лос-Анджелесе в его отсутствие ворвались воры. Злоумышленники пробрались в здание, разбив стеклянную дверь, и унесли с собой несколько сумок и собаку. Форвард выразил готовность заплатить любые деньги, чтобы вернуть своего питомца.



Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. 29-летний футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами.

Дом экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа в США обворовали, у него украли собаку