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Геркус: не поступало предложения посетить награждение «Локомотива»

Геркус: не поступало предложения посетить награждение «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что его не звали на встречу с болельщиками красно-зелёных, в рамках которой состоялось награждение команды и её руководителей серебряными медалями за прошлый сезон Российской Премьер-Лиги.

«Нет, такого предложения не поступало. С одной стороны, ощущаю определённую сопричастность к итоговым результатам прошедшего сезона. Всё-таки эту команду мы собирали в течение двух с половиной лет, прошли с ребятами бок о бок долгий и успешный путь. Однако конкретно на этой встрече себя чувствовал бы не совсем комфортно, ведь сегодня клубом руководят другие люди. Жизнь идёт — всё меняется», — цитирует Геркуса «RT на русском».

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